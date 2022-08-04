***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2022 14:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu 01/07/2022 - 31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051812
BIST
15:212.730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 45,41
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
15:2117,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
15:2118,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0948
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
15:211.032,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 14,68
|Açılış
|: 1.032,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler15:21
|DARDL
|4,29
|267.872.264
|% 10,00
|
|KLMSN
|14,31
|47.228.472
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.485.222
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|231.795.423
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|1.054.379
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|76.841.455
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|AKSUE
|33,34
|39.663.392
|% -9,25
|
|KZBGY
|47,64
|113.128.753
|% -7,94
|
|THYAO
|56,05
|3.592.232.321
|% 1,91
|
|HEKTS
|38,10
|2.284.639.326
|% 7,26
|
|SISE
|23,82
|1.573.758.175
|% 2,32
|
|KARSN
|7,50
|1.308.185.673
|% 6,08
|
|YKBNK
|5,06
|981.078.221
|% 2,85
|
|TSKB
|2,93
|767.173.355
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|745.842.991
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,06
|981.078.221
|% 2,85
|
|KARSN
|7,50
|1.308.185.673
|% 6,08
|
|SKBNK
|2,01
|298.415.721
|% 9,84
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9585
|17,9669
|% 0,22
|
|Euro
|18,3189
|18,3369
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,6355
|21,7440
|% -0,34
|
|Frank
|18,6494
|18,7618
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,30
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|21,78
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|14,81
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|97,00
|
|Tam
|6.918
|6.966
|63,00
|
|Yarım
|3.371
|3.406
|31,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,35
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,19
|
|B. Petrol
|96,70
|96,70
|-0,08
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36PRKAB
Yüzde 7.85 oranında artışla 26.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 277, 874 adet işlem
-
15:35SEKFK
Yüzde 5.57 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 013 adet işlem
-
15:34HEKTS
Yüzde 7.32 oranında artışla 38.12 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 167, 435 adet işlem
-
15:32XU100
Endeks 2, 729 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 30, 152.00 milyon TL de
-
15:31BIZIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 531 adet işlem