***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.08.2022 14:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Altıncı Serbest (Döviz-Avro) Fonu 01/07/2022 - 31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051810
BIST
15:582.726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,90
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:5817,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0585
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:5818,2596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1147
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2468
15:581.022,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,51
|Açılış
|: 1.022,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.021,28
BIST En Aktif Hisseler15:56
|OBASE
|13,97
|5.500.576
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.976.171
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|639.886.822
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|68.167.221
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|110.405.943
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.741.223
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,30
|29.618.997
|% -9,19
|
|KRPLS
|7,62
|796.398.932
|% -7,75
|
|AKSUE
|32,38
|23.820.664
|% -6,25
|
|THYAO
|56,35
|3.425.410.425
|% 1,90
|
|EKGYO
|3,48
|1.417.343.331
|% 7,74
|
|TSKB
|3,26
|1.391.775.631
|% 4,82
|
|SISE
|23,42
|1.318.003.668
|% -1,43
|
|SASA
|49,64
|1.172.285.088
|% -0,82
|
|TSKB
|3,26
|1.391.775.631
|% 4,82
|
|EKGYO
|3,48
|1.417.343.331
|% 7,74
|
|SKBNK
|2,21
|639.886.822
|% 9,95
|
|ODAS
|4,25
|950.835.501
|% 3,16
|
|DOHOL
|4,10
|806.614.290
|% 2,50
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9549
|17,9683
|% 0,33
|
|Euro
|18,2532
|18,2619
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,5972
|21,7055
|% -0,56
|
|Frank
|18,6189
|18,7310
|% -0,34
|
|Riyal
|4,7678
|4,7917
|% 0,31
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-21,40
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.940
|-37,00
|
|Tam
|6.873
|6.924
|-66,00
|
|Yarım
|3.349
|3.385
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,72
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|0,13
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:10CEMTS
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 169, 134 adet işlem
-
16:09KRPLS
Yüzde -7.75 oranında düşüşle 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 691, 051 adet işlem
-
16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 5 kaybederek (% -0.29 ) 2, 913
-
16:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, SKBNK
-
16:08XU100
Endeks 2, 722 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 31, 038.00 milyon TL de