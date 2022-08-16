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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.08.2022 09:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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16.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB  Portföy Cemay Serbest (Döviz) Özel Fon'un (Fon) katılma paylarının ihracına  15.08.2022 tarih ve 
E-12233903-305.01.01-24983 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kararı ile izin verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055720


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