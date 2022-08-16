***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Cemay Serbest (Döviz) Özel Fon'un (Fon) katılma paylarının ihracına 15.08.2022 tarih veE-12233903-305.01.01-24983 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kararı ile izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055720BIST