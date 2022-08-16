***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.08.2022 09:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Cemay Serbest (Döviz) Özel Fon'un (Fon) katılma paylarının ihracına 15.08.2022 tarih ve
E-12233903-305.01.01-24983 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kararı ile izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055720
BIST
10:482.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 15,29
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
10:4817,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
10:4818,2498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2062
10:481.027,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.027,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler10:48
|TRCAS
|12,78
|12.152.208
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|CMBTN
|264,00
|28.213.554
|% 9,86
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|GZNMI
|56,60
|41.421.870
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,16
|91.809.118
|% -7,96
|
|ATEKS
|44,80
|8.840.798
|% -7,02
|
|BARMA
|40,52
|200.152.769
|% -6,03
|
|YBTAS
|30.111,10
|60.222
|% -5,01
|
|THYAO
|64,25
|1.926.673.133
|% 1,02
|
|TUPRS
|297,20
|1.285.749.838
|% 3,37
|
|KCHOL
|41,78
|391.575.984
|% 3,01
|
|SISE
|23,50
|382.325.951
|% -0,84
|
|AKBNK
|10,34
|340.824.083
|% 1,17
|
|ZOREN
|2,73
|209.312.681
|% 3,41
|
|HLGYO
|2,86
|210.899.427
|% 2,51
|
|EKGYO
|3,54
|251.057.223
|% 0,57
|
|YKBNK
|5,52
|318.166.503
|% 0,73
|
|ODAS
|4,29
|240.641.721
|% -3,38
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9615
|17,9635
|% 0,03
|
|Euro
|18,2397
|18,2498
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,5469
|21,6549
|% -0,19
|
|Frank
|18,8721
|18,9858
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7687
|4,7926
|% -0,01
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,61
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.889
|6.944
|-12,00
|
|Yarım
|3.357
|3.395
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|-0,82
|