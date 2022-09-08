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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.09.2022 15:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

       30.12.2021 tarihinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin KAP sayfasında ilan edilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2021 tarih ve E-12233903-305.99-15180 sayılı izni ile onaylanan promosyona ilişkin fon bildirimi:
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ek'te listesi verilmiş olan yatırım fonlarıyla ilgili olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan ING Bank A.Ş. tarafından ING Bank A.Ş. Turuncu Hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2021 tarihli ve E-12233903-305.99-15180 sayılı izin doğrultusunda izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061512


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