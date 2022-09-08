***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2022 15:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
30.12.2021 tarihinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin KAP sayfasında ilan edilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2021 tarih ve E-12233903-305.99-15180 sayılı izni ile onaylanan promosyona ilişkin fon bildirimi:
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ek'te listesi verilmiş olan yatırım fonlarıyla ilgili olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan ING Bank A.Ş. tarafından ING Bank A.Ş. Turuncu Hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2021 tarihli ve E-12233903-305.99-15180 sayılı izin doğrultusunda izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061521
BIST
16:003.482
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 78,79
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:0018,2406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
16:0018,1563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0833
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1303
16:001.005,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.005,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:58
|VAKBN
|11,78
|1.217.727.357
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.752.844
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.574.476
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.413.041
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.904.385
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,04
|1.708.580
|% -4,55
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,68
|9.788.308.044
|% -0,06
|
|YKBNK
|8,42
|9.114.985.520
|% 7,40
|
|THYAO
|75,70
|5.652.081.613
|% 1,34
|
|ISCTR
|11,31
|4.560.707.055
|% 9,91
|
|EKGYO
|5,01
|3.784.893.260
|% 2,66
|
|YKBNK
|8,42
|9.114.985.520
|% 7,40
|
|EKGYO
|5,01
|3.784.893.260
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,68
|9.788.308.044
|% -0,06
|
|ISCTR
|11,31
|4.560.707.055
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|2.989.899.103
|% 9,93
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2378
|18,2421
|% 0,15
|
|Euro
|18,1371
|18,1421
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,9153
|21,0202
|% -0,24
|
|Frank
|18,6807
|18,7933
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8383
|4,8625
|% 0,06
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-5,19
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|19,00
|
|Tam
|6.783
|6.842
|-53,00
|
|Yarım
|3.305
|3.343
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.673
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,85
|0,03
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|0,62
|
Seans Raporu
15:58
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16:13HKTM
Yüzde 8.97 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 467, 018 adet işlem
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16:12XU100
Endeks 3, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 45 üstünde . İşlem hacmi 79, 980.00 milyon TL de
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16:12GLBMD
Yüzde 9.78 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 311 adet işlem
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16:10MPARK
Yüzde 7.71 oranında artışla 45.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 303 adet işlem
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16:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, VESTL, AKBNK