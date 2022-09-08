***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2022 16:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
30.12.2021 tarihinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin KAP sayfasında ilan edilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2021 tarih ve E-12233903-305.99-15180 sayılı izni ile onaylanan promosyona ilişkin fon bildirimi:
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ek'te listesi verilmiş olan yatırım fonlarıyla ilgili olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan ING Bank A.Ş. tarafından ING Bank A.Ş. Turuncu Hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2021 tarihli ve E-12233903-305.99-15180 sayılı izin doğrultusunda izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061578
BIST
17:293.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 56,47
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:2918,2431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:2918,1949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0447
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:29999,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,71
|Açılış
|: 999,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,12
BIST En Aktif Hisseler17:29
|UNLU
|6,93
|49.521.601
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.075.768
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.097
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.666.431
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.411.768
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.039.133
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,06
|1.897.756
|% -4,17
|
|AKBNK
|15,39
|13.092.367.471
|% -1,91
|
|YKBNK
|8,52
|11.247.589.399
|% 8,67
|
|THYAO
|73,90
|7.961.605.584
|% -1,07
|
|GARAN
|24,52
|4.878.400.227
|% 1,74
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.259.155
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,52
|11.247.589.399
|% 8,67
|
|EKGYO
|4,98
|4.597.363.303
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,39
|13.092.367.471
|% -1,91
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.259.155
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.329.879
|% 9,93
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2300
|18,2431
|% 0,15
|
|Euro
|18,1840
|18,1949
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,8931
|20,9978
|% -0,35
|
|Frank
|18,6802
|18,7927
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8367
|4,8610
|% 0,03
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-14,04
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.753
|6.818
|-77,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|88,93
|88,93
|0,93
|
Seans Raporu
17:29
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17:40AKSUE
Yüzde 6.13 oranında artışla 32.90 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 458 adet işlem
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17:39SELGD
Yüzde 8.38 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 328 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 53 artarak (% 1.66 ) 3, 090
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, DESA, VAKBN, ROYAL, ISCTR, MTRKS, EUKYO, UNLU, HALKB
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17:37
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