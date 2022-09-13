***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.09.2022 11:00
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2022 tarih ve E-12233903-305.04-25939 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062534
BIST
12:223.686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 37,27
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:2218,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2483
En Düşük
18,2119
12:2218,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1067
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5554
En Düşük
18,4317
12:221.012,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.012,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,88
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|108.557.196
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|18.077.180
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.031.441
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|42.402.013
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,43
|104.797.942
|% -8,40
|
|TSPOR
|4,78
|79.713.880
|% -6,27
|
|BRMEN
|3,13
|98.695
|% -4,86
|
|AKBNK
|19,04
|5.746.958.266
|% 8,74
|
|THYAO
|76,75
|5.128.087.912
|% 2,40
|
|ISCTR
|12,25
|4.706.111.824
|% -2,39
|
|YKBNK
|9,99
|4.554.784.274
|% 3,10
|
|ASELS
|33,34
|3.090.592.888
|% 3,41
|
|YKBNK
|9,99
|4.554.784.274
|% 3,10
|
|EKGYO
|5,39
|2.413.305.219
|% 0,75
|
|ISCTR
|12,25
|4.706.111.824
|% -2,39
|
|AKBNK
|19,04
|5.746.958.266
|% 8,74
|
|KRDMD
|15,77
|2.638.026.862
|% 3,00
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2352
|18,2540
|% 0,21
|
|Euro
|18,5484
|18,5527
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,2908
|21,3976
|% 0,27
|
|Frank
|19,1113
|19,2265
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8388
|4,8631
|% 0,05
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|2,11
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.877
|5,00
|
|Tam
|6.808
|6.859
|3,00
|
|Yarım
|3.317
|3.352
|2,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|1,12
|
Seans Raporu
12:20
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TKFEN, KOZAA
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 6 artarak (% 1.46 ) 3, 318
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, ROYAL, NTHOL, OYYAT, VKFYO, COSMO, TURSG, RODRG, HALKB, VAKFN
-
12:25
BRYAT, GARAN, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında