***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.09.2022 16:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.09.2022 tarih ve E-12233903-305.04-26096 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063585
BIST
16:423.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 12,15
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
16:4218,2931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
16:4218,2547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0104
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
16:42975,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,79
|Açılış
|: 975,15
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,18
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler16:40
|IZFAS
|3,63
|15.265.287
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.166.417
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|16.505.568
|% 9,95
|
|MERKO
|5,92
|27.012.991
|% 9,83
|
|NTHOL
|10,73
|19.459.413
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|75.600.341
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.677.401.360
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|57.822.017
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,27
|5.824.008.501
|% -3,99
|
|ISCTR
|8,86
|5.530.334.522
|% -3,28
|
|ASELS
|34,58
|5.047.451.776
|% 2,13
|
|YKBNK
|7,31
|5.035.464.442
|% 3,25
|
|GARAN
|22,10
|4.159.820.474
|% -7,76
|
|YKBNK
|7,31
|5.035.464.442
|% 3,25
|
|EKGYO
|4,37
|2.652.032.374
|% 9,80
|
|ISCTR
|8,86
|5.530.334.522
|% -3,28
|
|AKBNK
|12,27
|5.824.008.501
|% -3,99
|
|HALKB
|9,94
|2.677.401.360
|% -9,96
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2822
|18,2932
|% 0,15
|
|Euro
|18,2362
|18,2499
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,7921
|20,8964
|% -0,47
|
|Frank
|18,9271
|19,0411
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8529
|4,8772
|% 0,08
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|-4,42
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.605
|6.705
|-81,00
|
|Tam
|6.630
|6.698
|-14,00
|
|Yarım
|3.230
|3.274
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,58
|91,58
|0,72
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55GLYHO
Yüzde 4.24 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 875, 002 adet işlem
-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 97 artarak (% 0.49 ) 3, 670
-
16:53TRCAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 741, 609 adet işlem
-
16:52KNFRT
Yüzde 8.15 oranında artışla 13.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 177, 788 adet işlem
-
16:51TATGD
Yüzde 6.00 oranında artışla 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 102, 757 adet işlem