***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.09.2022 11:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.09.2022 tarih ve E-12233903-305.04-26096 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Ege Serbest Özel Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063918
BIST
16:163.319
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -58,20
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.319
16:1618,3056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3063
En Düşük
18,2293
16:1618,3419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0581
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:16979,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,85
|Açılış
|: 979,62
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:14
|SMRTG
|45,98
|106.906.958
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.765.813
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.012.197
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.979.529
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.426.778
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,95
|142.103.245
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.948.629
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.632.682
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.670.639
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.200.178
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,89
|3.847.222.395
|% -2,46
|
|GARAN
|20,20
|3.587.988.607
|% -7,25
|
|YKBNK
|7,26
|2.714.520.994
|% -0,95
|
|EKGYO
|4,29
|2.605.903.331
|% -1,83
|
|HALKB
|9,03
|2.574.165.981
|% -9,15
|
|EKGYO
|4,29
|2.605.903.331
|% -1,83
|
|YKBNK
|7,26
|2.714.520.994
|% -0,95
|
|AKBNK
|11,89
|3.847.222.395
|% -2,46
|
|HALKB
|9,03
|2.574.165.981
|% -9,15
|
|ISCTR
|8,35
|2.192.199.014
|% -4,68
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2921
|18,3010
|% 0,25
|
|Euro
|18,3201
|18,3477
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,7493
|20,8534
|% -0,18
|
|Frank
|18,8690
|18,9827
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8516
|4,8759
|% 0,16
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-11,25
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.672
|6.757
|45,00
|
|Yarım
|3.251
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,67
|88,67
|-2,68
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 85 kaybederek (% -1.96 ) 2, 943
-
16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, MEPET, SMRTG, RODRG, MERKO, HKTM, IZFAS
-
16:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHLAS, NTHOL, VAKBN, ISGYO, SKBNK, TSKB
-
16:29
IZFAS, KLKIM, ZOREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:29
AKCNS, NTHOL, VAKBN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında