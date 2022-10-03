***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.10.2022 18:48
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve E-12233903-305.04-26622 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066844
BIST
18:053.392
En Yüksek
|Değişim
|: 6,67%
|| 212,14
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.392
En Düşük
3.196
18:0518,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0518
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
18:0518,2338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0975
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
18:051.008,09
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 19,87
|Açılış
|: 1.008,09
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.009,73
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCOM
|23,32
|45.790.266
|% 10,00
|
|AYES
|39,60
|2.707.924
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|113.453.296
|% 9,99
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|4,50
|12.873.539
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.896
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.527.058
|% -9,91
|
|BRKO
|2,00
|1.033.198
|% -6,98
|
|GMTAS
|3,75
|32.875.379
|% -5,78
|
|THYAO
|77,65
|6.898.571.482
|% 9,99
|
|SASA
|71,30
|3.525.447.496
|% 4,55
|
|ASELS
|31,88
|2.866.638.077
|% 8,81
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.884.206
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|EKGYO
|4,24
|2.280.294.176
|% 9,56
|
|SKBNK
|1,92
|653.326.609
|% 3,78
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.763.460
|% 9,90
|
|TSKB
|2,65
|723.943.739
|% 8,16
|
|HALKB
|7,67
|1.587.884.169
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5336
|18,5543
|% 0,28
|
|Euro
|18,2006
|18,2314
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,8488
|20,9533
|% 1,19
|
|Frank
|18,6243
|18,7365
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9197
|4,9444
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|28,76
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|19,97
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.752
|6.831
|99,00
|
|Yarım
|3.285
|3.337
|46,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.668
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,51
|1,46
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,92
|
|B. Petrol
|88,12
|88,12
|2,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 3, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 3 üstünde . İşlem hacmi 58, 263.00 milyon TL de
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17:58ALBRK
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 811, 388 adet işlem
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17:56ESCOM
Yüzde 9.43 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 274 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, VESTL, TOASO
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, GARAN