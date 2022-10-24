***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.10.2022 11:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-27594 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073503
BIST
13:513.979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 44,66
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
13:5118,6104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
13:5118,2781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0524
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
13:51986,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,45
|Açılış
|: 986,02
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:51
|FENER
|62,15
|367.906.260
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.239.784
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|515.684
|% 10,00
|
|CONSE
|8,27
|807.037.075
|% -9,12
|
|BTCIM
|44,14
|67.033.929
|% -7,07
|
|YAPRK
|48,58
|41.479.892
|% -5,67
|
|PENTA
|74,45
|154.007.972
|% -5,43
|
|YEOTK
|54,60
|314.054.541
|% -5,21
|
|THYAO
|98,80
|4.717.095.144
|% 0,87
|
|EREGL
|30,82
|2.653.046.229
|% 4,33
|
|KRDMD
|12,71
|2.034.227.702
|% 3,17
|
|SISE
|32,58
|1.751.168.637
|% 1,81
|
|SASA
|99,05
|1.642.517.492
|% 6,33
|
|EKGYO
|4,67
|1.275.712.513
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,71
|2.034.227.702
|% 3,17
|
|ODAS
|7,68
|1.143.895.900
|% -3,15
|
|SKBNK
|1,99
|271.380.249
|% 1,53
|
|TSKB
|2,88
|386.212.816
|% -0,69
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6016
|18,6104
|% 0,16
|
|Euro
|18,2707
|18,2781
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,9742
|21,0794
|% 0,16
|
|Frank
|18,4895
|18,6009
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,13
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,33
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-54,00
|
|Tam
|6.658
|6.758
|49,00
|
|Yarım
|3.244
|3.299
|19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,63
|90,63
|-0,71
|