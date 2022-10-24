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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

24.10.2022 11:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-27594 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073503


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FENER 62,15 367.906.260 % 10,00  
DITAS 36,08 10.239.784 % 10,00  
KERVN 0,66 2.264.785 % 10,00  
SODSN 30,14 936.390 % 10,00  
SUMAS 92,40 515.684 % 10,00  
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Dolar 18,6016 18,6104 % 0,16  
Euro 18,2707 18,2781 % -0,29  
Sterlin 20,9742 21,0794 % 0,16  
Frank 18,4895 18,6009 % -0,33  
Riyal 4,9354 4,9602 % 0,13  
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13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 -10,33  
Altın Gr. 986 987 -3,76  
Cumhuriyet 6.624 6.724 -54,00  
Tam 6.658 6.758 49,00  
Yarım 3.244 3.299 19,00  
Çeyrek 1.627 1.652 11,00  
Gümüş.Ons 19,16 19,19 -0,26  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 -0,11  
B. Petrol 90,63 90,63 -0,71  
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