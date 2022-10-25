***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.10.2022 16:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2022 tarih ve E-12233903-305.04-27603 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074045
BIST
17:453.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 3,02
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:4518,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:4518,5237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1920
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:45989,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,61
|Açılış
|: 989,94
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:44
|TSKB
|3,19
|1.768.761.012
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|8.698.069
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|41.048.267
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|28.773.373
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.008.731
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|238.661.818
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|69.932.559
|% -9,95
|
|SELVA
|11,05
|235.503.956
|% -9,94
|
|THYAO
|100,60
|5.831.748.945
|% 1,11
|
|SISE
|33,94
|4.148.730.240
|% 4,56
|
|AKBNK
|15,51
|3.281.321.599
|% 0,32
|
|SASA
|104,50
|3.030.421.744
|% 4,50
|
|ISCTR
|9,88
|2.775.136.616
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,17
|1.218.139.279
|% 9,60
|
|TSKB
|3,19
|1.768.761.012
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,54
|2.357.794.404
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,53
|2.727.967.233
|% 1,71
|
|ISCTR
|9,88
|2.775.136.616
|% 2,28
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5878
|18,5930
|% 0,05
|
|Euro
|18,5176
|18,5246
|% 1,05
|
|Sterlin
|21,2693
|21,3760
|% 1,69
|
|Frank
|18,5870
|18,6990
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9300
|4,9547
|% -0,05
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,18
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,43
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.662
|6.763
|-6,00
|
|Yarım
|3.246
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,03
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|0,89
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB