***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.11.2022 15:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28045 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginizesunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076535
BIST
17:204.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 32,32
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:2018,6164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:2018,2237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0610
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:20971,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -7,83
|Açılış
|: 971,54
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KAREL
|23,32
|137.804.509
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.113.733
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|38.865.309
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.888.846
|% 9,98
|
|ZOREN
|5,41
|235.202.431
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,09
|117.865.956
|% -9,61
|
|CMBTN
|396,90
|59.705.844
|% -8,06
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|101,80
|9.234.590.071
|% 0,99
|
|TUPRS
|405,00
|4.869.941.195
|% 2,53
|
|ASELS
|34,64
|4.227.296.625
|% -3,46
|
|SASA
|138,00
|3.725.366.709
|% 9,18
|
|PETKM
|14,00
|2.429.299.457
|% 0,57
|
|EKGYO
|4,54
|1.574.579.587
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|2.138.331.197
|% -0,45
|
|ISCTR
|8,76
|2.143.819.541
|% -2,34
|
|ODAS
|8,70
|1.572.539.551
|% 2,84
|
|TSKB
|3,06
|558.799.995
|% -1,92
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6132
|18,6164
|% -0,01
|
|Euro
|18,2065
|18,2237
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,7673
|20,8715
|% -1,83
|
|Frank
|18,3209
|18,4313
|% -0,92
|
|Riyal
|4,9381
|4,9628
|% -0,08
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-11,04
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-7,45
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.554
|6.612
|-65,00
|
|Yarım
|3.193
|3.233
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.615
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,01
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|-1,66
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:36ELITE
Yüzde 7.23 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 372, 075 adet işlem
-
17:35POLTK
Yüzde 7.78 oranında artışla 898.00 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 453 adet işlem
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 75 artarak (% 0.72 ) 3, 608
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, ZOREN, KAREL, ULUSE, KERVN, DOKTA, ADEL, HKTM, MIATK, TMPOL
-
17:33
ISBIR, ATSYH, PNLSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında