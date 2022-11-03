***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.11.2022 15:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fon'u 01/10/2022 - 31/10/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076536
BIST
17:214.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 28,29
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:2118,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:2118,2243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0604
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:21972,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,39
|Açılış
|: 972,01
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KAREL
|23,32
|137.777.364
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.113.733
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.878.924
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|38.702.959
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|72.507.210
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,09
|117.461.497
|% -9,61
|
|CMBTN
|396,70
|59.430.885
|% -8,11
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|101,80
|9.198.731.525
|% 0,99
|
|TUPRS
|405,50
|4.845.702.394
|% 2,66
|
|ASELS
|34,58
|4.207.505.371
|% -3,62
|
|SASA
|137,90
|3.702.622.523
|% 9,10
|
|PETKM
|13,98
|2.423.390.705
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,53
|1.560.870.754
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,85
|2.127.710.445
|% -0,78
|
|ISCTR
|8,73
|2.131.881.328
|% -2,68
|
|ODAS
|8,71
|1.565.184.025
|% 2,96
|
|TSKB
|3,05
|555.207.375
|% -2,24
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6140
|18,6181
|% 0,00
|
|Euro
|18,2060
|18,2272
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,7609
|20,8651
|% -1,86
|
|Frank
|18,3173
|18,4276
|% -0,94
|
|Riyal
|4,9384
|4,9631
|% -0,07
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-10,45
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-7,35
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.553
|6.612
|-65,00
|
|Yarım
|3.193
|3.232
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,38
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,00
|
|B. Petrol
|94,70
|94,70
|-1,46
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 75 artarak (% 0.72 ) 3, 608
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, ZOREN, KAREL, ULUSE, KERVN, DOKTA, ADEL, HKTM, MIATK, TMPOL
-
17:33
ISBIR, ATSYH, PNLSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33
EDIP, CUSAN, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33ARASE
Yüzde 5.61 oranında artışla 184.60 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 155 adet işlem