***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.11.2022 12:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28097 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077887
BIST
13:374.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 65,74
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.398
En Düşük
4.297
13:3718,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1322
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
13:3718,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0791
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
13:37999,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,59
|Açılış
|: 999,74
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler13:35
|GUBRF
|162,80
|716.011.603
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.036.446
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.808.846
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.332.070
|% 9,97
|
|SMRTG
|84,55
|58.222.512
|% 9,95
|
|VKING
|11,79
|1.006.949
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|1.343.455
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|32.621.839
|% -9,97
|
|KERVN
|0,77
|799.720
|% -9,41
|
|CEOEM
|12,24
|70.024.494
|% -8,66
|
|EREGL
|36,78
|9.069.849.490
|% 0,44
|
|THYAO
|113,40
|7.181.985.085
|% 5,78
|
|KRDMD
|13,36
|3.306.636.575
|% -3,54
|
|EKGYO
|4,86
|2.862.780.697
|% 1,46
|
|ASELS
|36,38
|2.780.784.401
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,86
|2.862.780.697
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,36
|3.306.636.575
|% -3,54
|
|EREGL
|36,78
|9.069.849.490
|% 0,44
|
|SKBNK
|2,15
|482.133.461
|% 3,37
|
|PETKM
|14,60
|2.340.190.889
|% -0,34
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6065
|18,6094
|% 0,72
|
|Euro
|18,6097
|18,6217
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,2938
|21,4006
|% 0,36
|
|Frank
|18,7434
|18,8563
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,63
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,65
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.694
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|0,03
|
|B. Petrol
|96,84
|96,84
|-1,08
|