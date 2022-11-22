***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.11.2022 17:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28045 sayılı iznine dayanarak TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun 25.11.2022 gün sonunda (18:00'de) ilan edilecek birim pay değerinin 10.000'e bölünmesi ve eşanlı olarak Fon'un toplam katılma payı sayısının 10.000 ile çarpılmak suretiyle artırılacak olmasından dolayı, fon izahnamesinde belirtilen alım satıma yeniden açılma saati olan 18:00'de fon alım satıma açılmayacak ve bölünme işlemleri tamamlanana kadar alım satıma kapalı tutulacaktır. Bölünme işlemi nedeniyle yatırımcılar tarafından sahip olunan toplam pay değeri (yatırım tutarı) değişmeyecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081615
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0721
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.043,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.043,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|41,14
|4.780.037.562
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.527.013
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.071.719
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|ULUSE
|192,50
|26.578.894
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|6.456.703
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|24.085.572
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|148.139.156
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.148.172
|% -9,45
|
|SUMAS
|105,00
|787.894
|% -4,55
|
|THYAO
|111,20
|10.175.313.650
|% 4,02
|
|EREGL
|40,70
|9.540.905.656
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,63
|6.725.865.079
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|SASA
|149,40
|5.238.215.432
|% 9,93
|
|EKGYO
|6,09
|5.121.624.354
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,63
|6.725.865.079
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.735.615.136
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|784.769.122
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6110
|18,6150
|% -0,03
|
|Euro
|19,1306
|19,1465
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,0392
|22,1497
|% 0,45
|
|Frank
|19,4643
|19,5815
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|3,10
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.994
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.397
|3.459
|2,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,68
|0,19
|
|B. Petrol
|89,16
|89,16
|1,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de