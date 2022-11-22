***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28045 sayılı iznine dayanarak TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun 25.11.2022 gün sonunda (18:00'de) ilan edilecek birim pay değerinin 10.000'e bölünmesi ve eşanlı olarak Fon'un toplam katılma payı sayısının 10.000 ile çarpılmak suretiyle artırılacak olmasından dolayı, fon izahnamesinde belirtilen alım satıma yeniden açılma saati olan 18:00'de fon alım satıma açılmayacak ve bölünme işlemleri tamamlanana kadar alım satıma kapalı tutulacaktır. Bölünme işlemi nedeniyle yatırımcılar tarafından sahip olunan toplam pay değeri (yatırım tutarı) değişmeyecektir.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,TEB Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081615BIST