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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

22.11.2022 17:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28045 sayılı iznine dayanarak TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun 25.11.2022 gün sonunda (18:00'de) ilan edilecek  birim pay değerinin 10.000'e bölünmesi ve eşanlı olarak Fon'un toplam katılma payı sayısının 10.000 ile çarpılmak suretiyle artırılacak olmasından dolayı, fon izahnamesinde belirtilen alım satıma yeniden açılma saati olan 18:00'de fon alım satıma açılmayacak ve bölünme işlemleri tamamlanana kadar alım satıma kapalı tutulacaktır. Bölünme işlemi nedeniyle yatırımcılar tarafından sahip olunan toplam pay değeri (yatırım tutarı) değişmeyecektir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
            
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081615


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Cumhuriyet 6.982 7.087 -10,00  
Tam 6.994 7.075 3,00  
Yarım 3.397 3.459 2,00  
Çeyrek 1.693 1.729 1,00  
Gümüş.Ons 21,15 21,18 0,30  
Gümüş Gr. 12,66 12,68 0,19  
B. Petrol 89,16 89,16 1,71  
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