***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.11.2022 17:04
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2022 tarih ve E-12233903-305.04-28045 sayılı iznine dayanarak TEB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun 25.11.2022 gün sonunda (18:00'de) ilan edilecek birim pay değerinin 10.000'e bölünmesi ve eşanlı olarak Fon'un toplam katılma payı sayısının 10.000 ile çarpılmak suretiyle artırılacak olmasından dolayı, fon izahnamesinde belirtilen alım satıma yeniden açılma saati olan 18:00'de fon alım satıma açılmayacak ve bölünme işlemleri tamamlanana kadar alım satıma kapalı tutulacaktır. Bölünme işlemi nedeniyle yatırımcılar tarafından sahip olunan toplam pay değeri (yatırım tutarı) değişmeyecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081616
BIST
16:494.773
En Yüksek
|Değişim
|: 4,44%
|| 202,73
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.775
En Düşük
4.567
16:4918,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
16:4919,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0427
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
16:491.044,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.044,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MERKO
|7,48
|89.701.980
|% 10,00
|
|HEKTS
|41,14
|4.726.893.980
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|119.853.585
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|85.839.467
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|20.224.093
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|160,20
|120.870.885
|% -5,43
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|THYAO
|109,60
|8.052.158.147
|% 2,53
|
|EREGL
|41,24
|7.722.513.334
|% 9,39
|
|KRDMD
|13,90
|5.687.821.551
|% 5,70
|
|SASA
|149,40
|5.171.743.935
|% 9,93
|
|HEKTS
|41,14
|4.726.893.980
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,05
|4.056.068.248
|% 4,67
|
|KRDMD
|13,90
|5.687.821.551
|% 5,70
|
|YKBNK
|11,60
|4.147.261.824
|% 1,67
|
|ISCTR
|10,17
|2.972.849.207
|% 4,31
|
|PETKM
|16,08
|3.895.247.559
|% 5,17
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6108
|18,6216
|% 0,01
|
|Euro
|19,1023
|19,1171
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,0512
|22,1617
|% 0,50
|
|Frank
|19,4761
|19,5934
|% 0,72
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% -0,04
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,04
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.984
|7.090
|-7,00
|
|Tam
|7.002
|7.069
|-3,00
|
|Yarım
|3.401
|3.456
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.727
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,66
|0,17
|
|B. Petrol
|89,17
|89,17
|1,72
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:03GEREL
Yüzde 9.95 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 112, 040 adet işlem
-
17:02HKTM
Yüzde 9.94 oranında artışla 111.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 878 adet işlem
-
17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, TOASO
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 56 artarak (% 4.48 ) 4, 188
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, SASA, RUBNS, YEOTK, EUREN, HUNER, KMPUR, UZERB, KONTR, CONSE