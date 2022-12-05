***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.12.2022 09:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Pusula Serbest Fon'un 01/11/2022 - 30/11/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084147
BIST
10:494.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -19,10
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.941
10:4918,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:4919,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:491.077,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.077,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:47
|GLCVY
|31,68
|49.220.261
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|259.888.711
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|74.328.879
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|ERCB
|101,70
|31.661.858
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|88.460.171
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|6.611.790
|% -9,94
|
|KONTR
|140,40
|178.033.747
|% -9,88
|
|PRDGS
|12,81
|30.977.378
|% -9,47
|
|THYAO
|130,30
|2.392.174.490
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,30
|1.383.016.597
|% 3,66
|
|EREGL
|41,40
|1.053.612.092
|% -0,05
|
|KOZAL
|395,70
|826.071.736
|% 0,94
|
|TUPRS
|483,30
|737.658.389
|% 0,46
|
|EKGYO
|7,23
|667.410.863
|% 1,26
|
|KRDMD
|15,30
|1.383.016.597
|% 3,66
|
|ADESE
|1,77
|124.337.945
|% 4,73
|
|SKBNK
|2,68
|142.633.877
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,41
|387.679.258
|% -0,29
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6350
|18,6416
|% 0,04
|
|Euro
|19,6340
|19,6421
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,8623
|22,9769
|% 0,18
|
|Frank
|19,8421
|19,9617
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,02
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,73
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,25
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.207
|7.268
|-6,00
|
|Yarım
|3.495
|3.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|0,51
|
Seans Raporu
10:47
daha fazla
-
11:02MZHLD
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 12.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 415 adet işlem
-
11:01PRDGS
Yüzde -9.47 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 443 adet işlem
-
11:00XU100
Endeks 4, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 21, 279.00 milyon TL de
-
11:00METUR
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 8.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 970, 887 adet işlem
-
10:59BFREN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 3, 608.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 620 adet işlem