***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.12.2022 17:48
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30049 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086923
BIST
18:005.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 63,16
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0018,6462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0019,8414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2058
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:001.092,86
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 26,33
|Açılış
|: 1.092,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SILVR
|19,36
|205.987.352
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.352.388
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.833.315
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.274
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.906.285
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|3.434.034
|% -9,68
|
|SMRTG
|106,00
|773.139.083
|% -6,28
|
|EPLAS
|27,84
|45.162.072
|% -5,95
|
|AKSGY
|7,60
|112.423.500
|% -5,59
|
|AKGRT
|3,77
|324.991.119
|% -5,51
|
|KRDMD
|18,82
|11.264.966.060
|% 9,99
|
|EREGL
|43,24
|9.575.030.137
|% 4,24
|
|ASELS
|59,30
|8.125.083.663
|% 0,76
|
|THYAO
|144,20
|7.941.358.756
|% -0,55
|
|SISE
|41,22
|5.769.908.317
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,82
|11.264.966.060
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,90
|4.391.879.649
|% 0,25
|
|SKBNK
|2,77
|944.237.589
|% -1,07
|
|YKBNK
|11,56
|3.780.755.156
|% -0,43
|
|TSKB
|4,23
|1.345.998.231
|% 0,95
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|36,86
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|26,29
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.333
|7.389
|146,00
|
|Yarım
|3.551
|3.613
|72,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.806
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,43
|0,47
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem