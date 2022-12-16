***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 12:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-30246 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087888
BIST
13:415.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 24,96
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
13:4118,6528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
13:4119,8272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
13:411.068,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.068,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler13:41
|ARASE
|255,20
|22.519.358
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.385.747
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.610.672.272
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.951.001
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.324.593
|% 9,96
|
|RALYH
|39,34
|159.800.213
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|7.732.226
|% -9,82
|
|EUREN
|14,44
|645.743.675
|% -9,30
|
|KLNMA
|15,51
|785.474
|% -8,76
|
|ALFAS
|293,70
|243.475.649
|% -8,08
|
|VAKBN
|12,29
|4.133.759.886
|% 7,15
|
|YKBNK
|12,08
|3.477.564.359
|% 2,03
|
|ENKAI
|27,10
|3.229.854.787
|% 5,78
|
|THYAO
|140,50
|3.173.503.852
|% 0,29
|
|EKGYO
|8,15
|3.088.498.573
|% 3,43
|
|EKGYO
|8,15
|3.088.498.573
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,29
|4.133.759.886
|% 7,15
|
|SKBNK
|3,16
|1.048.527.307
|% 8,59
|
|YKBNK
|12,08
|3.477.564.359
|% 2,03
|
|TSKB
|4,99
|1.094.332.761
|% 7,54
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6476
|18,6528
|% 0,05
|
|Euro
|19,8143
|19,8272
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6142
|22,7277
|% -0,09
|
|Frank
|19,9713
|20,0916
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9465
|4,9713
|% 0,08
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|4,16
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|2,17
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.277
|-1,00
|
|Tam
|7.216
|7.266
|8,00
|
|Yarım
|3.495
|3.552
|4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|13,62
|13,64
|-0,20
|
|B. Petrol
|79,10
|79,10
|-2,11
|