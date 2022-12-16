***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-30246 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087888BIST