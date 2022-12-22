***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.12.2022 15:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30284 sayılı izni ile TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089172
BIST
16:075.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 52,34
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
16:0718,6735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
16:0719,8777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0623
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
16:071.091,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.091,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler16:07
|PLTUR
|17,72
|18.645.462
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|2.029.461
|% 9,99
|
|KLKIM
|48,24
|256.457.525
|% 9,29
|
|OTTO
|106,00
|2.251.567
|% 9,17
|
|ULUFA
|9,33
|397.593.891
|% 8,49
|
|EGEPO
|19,76
|34.247.185
|% -8,18
|
|SUNTK
|62,35
|52.454.041
|% -3,11
|
|ELITE
|46,88
|23.812.177
|% -2,25
|
|ESCAR
|82,45
|44.974.988
|% -2,19
|
|KMPUR
|128,40
|91.830.566
|% -1,98
|
|GESAN
|273,50
|848.072.181
|% 6,01
|
|SMRTG
|98,40
|692.859.285
|% 2,50
|
|KZBGY
|31,30
|460.112.985
|% 0,97
|
|ULUFA
|9,33
|397.593.891
|% 8,49
|
|ALFAS
|324,80
|350.945.232
|% 0,93
|
|ULUFA
|9,33
|397.593.891
|% 8,49
|
|KZBGY
|31,30
|460.112.985
|% 0,97
|
|KLSYN
|4,08
|54.719.762
|% 5,97
|
|PSGYO
|9,28
|120.343.404
|% 0,54
|
|SEGYO
|3,09
|34.736.410
|% -1,90
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6686
|18,6735
|% 0,07
|
|Euro
|19,8650
|19,8777
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,4308
|22,5433
|% -0,24
|
|Frank
|20,0835
|20,2045
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9491
|4,9739
|% 0,06
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,71
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.344
|7.393
|-4,00
|
|Yarım
|3.556
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.806
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,40
|83,40
|1,20
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22DOGUB
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 941, 813 adet işlem
-
16:21BRKVY
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.10 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 997 adet işlem
-
16:20KLSYN
Yüzde 5.71 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 709, 185 adet işlem
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 75 artarak (% 1.02 ) 5, 921
-
16:19XU100
Endeks 5, 481 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 72, 308.00 milyon TL de