***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2022 09:42
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ek'te listesi verilmiş olan yatırım fonlarıyla ilgili olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından müşterilerine uygulanacak olan promosyon kampanyasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2022 tarih ve E-12233903-305.99-30797 sayılı izin doğrultusunda izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090415
BIST
12:325.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -26,44
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
12:3218,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0486
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
12:3219,9238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0371
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
12:321.083,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,38
|Açılış
|: 1.083,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler12:30
|COSMO
|115,60
|2.555.916
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|967.272
|% 9,97
|
|BALAT
|24,50
|863.037
|% 9,77
|
|BRKVY
|36,10
|427.925.111
|% 8,15
|
|KONTR
|157,40
|200.028.198
|% 6,21
|
|BRKO
|4,78
|433.063
|% -9,98
|
|PLTUR
|17,36
|12.359.278
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|300.809
|% -9,89
|
|IMASM
|221,10
|85.509.259
|% -9,01
|
|VKING
|22,80
|329.118
|% -8,14
|
|KOZAL
|611,00
|3.459.572.093
|% -7,83
|
|THYAO
|140,70
|3.014.204.884
|% -1,68
|
|ENKAI
|31,66
|2.884.508.354
|% 3,60
|
|KRDMD
|17,80
|1.812.383.166
|% 0,23
|
|PETKM
|19,58
|1.677.640.576
|% -0,76
|
|EKGYO
|8,23
|1.166.910.720
|% -0,96
|
|YKBNK
|11,75
|1.291.308.099
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,91
|1.316.214.190
|% -0,62
|
|KRDMD
|17,80
|1.812.383.166
|% 0,23
|
|ENKAI
|31,66
|2.884.508.354
|% 3,60
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7134
|18,7195
|% 0,26
|
|Euro
|19,9139
|19,9238
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4348
|22,5473
|% 0,21
|
|Frank
|20,0365
|20,1572
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9648
|4,9897
|% 0,26
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-11,58
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|7.283
|7.393
|-7,00
|
|Tam
|7.316
|7.372
|-27,00
|
|Yarım
|3.543
|3.610
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.777
|1.804
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,19
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|-0,65
|