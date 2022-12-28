***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2022 10:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ek'te listesi verilmiş olan yatırım fonlarıyla ilgili olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından müşterilerine uygulanacak olan promosyon kampanyasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2022 tarih ve E-12233903-305.99-30797 sayılı izin doğrultusunda izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090524
BIST
15:205.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -62,82
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:2018,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0496
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:2019,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0551
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
15:201.085,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.085,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:18
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.132.168
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|518.148.591
|% 9,95
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.805.892
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,50
|123.414.276
|% -9,67
|
|KOZAL
|599,50
|4.420.621.233
|% -9,56
|
|CMBTN
|560,40
|44.451.171
|% -8,74
|
|KOZAL
|599,50
|4.420.621.233
|% -9,56
|
|THYAO
|139,80
|4.086.217.959
|% -2,31
|
|ENKAI
|32,32
|3.933.108.432
|% 5,76
|
|KRDMD
|17,96
|3.415.519.423
|% 1,13
|
|ASELS
|57,80
|3.104.869.012
|% -0,26
|
|EKGYO
|8,14
|1.748.607.543
|% -2,05
|
|KRDMD
|17,96
|3.415.519.423
|% 1,13
|
|YKBNK
|11,73
|1.815.989.626
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,84
|1.829.422.289
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,00
|424.725.047
|% -2,60
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7064
|18,7150
|% 0,24
|
|Euro
|19,9291
|19,9432
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,5333
|22,6463
|% 0,65
|
|Frank
|20,0846
|20,2056
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9631
|4,9880
|% 0,23
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-6,79
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|7.295
|7.405
|5,00
|
|Tam
|7.332
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.551
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|-0,17
|