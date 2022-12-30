***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2022 15:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2022 tarih ve E-12233903-305.04-30535 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091460
BIST
15:385.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 78,27
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.511
15:3818,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:3820,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0148
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:381.094,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.094,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:36
|TERA
|19,48
|3.200.895
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.097.425
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.565.443
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.890.613
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|423.676.572
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|70.506.061
|% -9,98
|
|BRKVY
|37,04
|346.832.210
|% -5,94
|
|ASELS
|62,15
|7.477.232.545
|% 5,70
|
|TUPRS
|533,30
|4.425.811.637
|% 5,29
|
|THYAO
|144,00
|4.174.998.981
|% 1,19
|
|PETKM
|20,34
|3.348.762.704
|% 2,42
|
|TCELL
|39,24
|3.043.504.652
|% 2,72
|
|EKGYO
|8,87
|3.025.468.941
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,74
|3.003.079.266
|% 5,92
|
|YKBNK
|11,95
|2.198.444.003
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|3.348.762.704
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,03
|2.039.000.283
|% 0,85
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7113
|18,7227
|% 0,09
|
|Euro
|19,9859
|20,0008
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,4906
|22,6034
|% -0,07
|
|Frank
|20,1981
|20,3198
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9618
|4,9867
|% 0,04
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.381
|7.432
|-1,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,12
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:50XU100
Endeks 5, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 76, 230.00 milyon TL de
-
15:50TTKOM
Yüzde 5.77 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 555, 640 adet işlem
-
15:49LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 68.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 353, 210 adet işlem
-
15:48PRKME
Yüzde 4.86 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 397 adet işlem
-
15:47BIOEN
Yüzde 8.23 oranında artışla 18.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 938, 186 adet işlem