***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2022 15:12
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AK Portföy Yönetimi A.Ş. ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ek'te listesi verilmiş olan yatırım fonlarıyla ilgili olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan ING Bank A.Ş. tarafından ING Bank A.Ş. Turuncu Hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29.12.2022 tarih ve E-12233903-305.99-30903 sayılı izin doğrultusunda izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091470
BIST
15:085.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 80,74
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.559
En Düşük
5.511
15:0818,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:0819,9924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:081.094,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.094,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:08
|TERA
|19,48
|3.147.695
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.014.793
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|75.961.857
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|417.590.852
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|69.154.165
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,68
|335.759.066
|% -6,86
|
|ASELS
|61,95
|7.323.212.664
|% 5,36
|
|TUPRS
|534,80
|4.248.573.874
|% 5,59
|
|THYAO
|143,90
|4.036.118.323
|% 1,12
|
|PETKM
|20,36
|3.267.730.264
|% 2,52
|
|ENKAI
|33,52
|2.881.303.860
|% -1,82
|
|EKGYO
|8,84
|2.867.567.247
|% 2,55
|
|DOHOL
|10,67
|2.320.221.608
|% 5,23
|
|YKBNK
|11,94
|2.100.811.214
|% -0,50
|
|PETKM
|20,36
|3.267.730.264
|% 2,52
|
|ISCTR
|13,01
|1.964.466.893
|% 0,70
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7154
|18,7214
|% 0,09
|
|Euro
|19,9834
|19,9924
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,4634
|22,5760
|% -0,19
|
|Frank
|20,2008
|20,3225
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9612
|4,9861
|% 0,03
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.377
|7.428
|-5,00
|
|Yarım
|3.572
|3.630
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.815
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,32
|83,32
|-0,14
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23PRKME
Yüzde 5.02 oranında artışla 25.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 259, 392 adet işlem
-
15:22MRGYO
Yüzde 8.68 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 400, 947 adet işlem
-
15:21GUBRF
Yüzde 8.58 oranında artışla 270.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 490, 834 adet işlem
-
15:20XU100
Endeks 5, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 71, 557.00 milyon TL de
-
15:20INVEO
Yüzde 6.35 oranında artışla 31.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 323, 929 adet işlem