***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2022 15:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AK Portföy Yönetimi A.Ş. ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ek'te listesi verilmiş olan yatırım fonlarıyla ilgili olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan ING Bank A.Ş. tarafından ING Bank A.Ş. Turuncu Hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29.12.2022 tarih ve E-12233903-305.99-30903 sayılı izin doğrultusunda izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091485
BIST
15:115.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 80,70
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.560
En Düşük
5.511
15:1118,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:1119,9933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:111.094,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.094,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:11
|TERA
|19,48
|3.147.695
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.014.793
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|75.961.857
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|417.590.852
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|69.154.165
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,68
|335.759.066
|% -6,86
|
|ASELS
|61,95
|7.323.212.664
|% 5,36
|
|TUPRS
|534,80
|4.248.573.874
|% 5,59
|
|THYAO
|143,90
|4.036.118.323
|% 1,12
|
|PETKM
|20,36
|3.267.730.264
|% 2,52
|
|ENKAI
|33,52
|2.881.303.860
|% -1,82
|
|EKGYO
|8,84
|2.867.567.247
|% 2,55
|
|DOHOL
|10,67
|2.320.221.608
|% 5,23
|
|YKBNK
|11,94
|2.100.811.214
|% -0,50
|
|PETKM
|20,36
|3.267.730.264
|% 2,52
|
|ISCTR
|13,01
|1.964.466.893
|% 0,70
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7154
|18,7196
|% 0,08
|
|Euro
|19,9864
|19,9933
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4634
|22,5760
|% -0,19
|
|Frank
|20,2008
|20,3225
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9612
|4,9861
|% 0,03
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.377
|7.428
|-5,00
|
|Yarım
|3.572
|3.630
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.815
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,32
|83,32
|-0,14
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26MAKTK
Yüzde 6.24 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 067, 171 adet işlem
-
15:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 49 artarak (% 1.77 ) 6, 020
-
15:25XU100
Endeks 5, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 72, 213.00 milyon TL de
-
15:25EDIP
Yüzde 9.09 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 374 adet işlem
-
15:24QUAGR
Yüzde 5.99 oranında artışla 77.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 342 adet işlem