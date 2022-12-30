***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2022 15:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AK Portföy Yönetimi A.Ş. ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ek'te listesi verilmiş olan yatırım fonlarıyla ilgili olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan ING Bank A.Ş. tarafından ING Bank A.Ş. Turuncu Hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29.12.2022 tarih ve E-12233903-305.99-30903 sayılı izin doğrultusunda izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091495
BIST
16:585.543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 66,54
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.511
16:5818,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
16:5819,9697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0185
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
16:581.096,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.096,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler16:58
|SANEL
|22,88
|8.714.952
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.346.820
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.289.195
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|99.742.762
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|431.397.102
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|75.503.099
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,90
|393.891.633
|% -6,30
|
|ASELS
|62,45
|8.835.600.129
|% 6,21
|
|THYAO
|142,30
|5.311.417.698
|% 0,00
|
|TUPRS
|532,60
|4.859.233.329
|% 5,15
|
|TCELL
|39,20
|4.542.128.810
|% 2,62
|
|TTKOM
|24,86
|3.949.512.928
|% 7,06
|
|EKGYO
|8,90
|3.874.307.213
|% 3,25
|
|DOHOL
|10,55
|3.537.104.891
|% 4,04
|
|YKBNK
|11,94
|2.489.597.435
|% -0,50
|
|PETKM
|20,34
|3.874.061.430
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,00
|2.458.345.065
|% 0,62
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7080
|18,7247
|% 0,10
|
|Euro
|19,9619
|19,9697
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,4853
|22,5981
|% -0,09
|
|Frank
|20,1798
|20,3013
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9659
|4,9908
|% 0,12
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|7,26
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,30
|
|Cumhuriyet
|7.357
|7.468
|31,00
|
|Tam
|7.390
|7.441
|8,00
|
|Yarım
|3.579
|3.637
|4,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.818
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,15
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|-0,13
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13PAPIL
Yüzde 4.44 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 639, 324 adet işlem
-
17:12INVEO
Yüzde 5.87 oranında artışla 31.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 033 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 89, 56 artarak (% 1.51 ) 6, 005
-
17:10
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SANEL, ARTI
-
17:10DOHOL
Yüzde 4.34 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 524, 410 adet işlem