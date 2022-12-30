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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.12.2022 15:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

   AK Portföy Yönetimi A.Ş. ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ek'te listesi verilmiş olan yatırım fonlarıyla ilgili olarak, bu fonların katılma paylarının alım satımına aracılık etmekte olan ING Bank A.Ş. tarafından ING Bank A.Ş. Turuncu Hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29.12.2022 tarih ve E-12233903-305.99-30903 sayılı izin doğrultusunda izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091504


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Çeyrek 1.793 1.820 4,00  
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