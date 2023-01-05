***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2023 17:23
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu 01/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094273
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.523
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0650
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8056
17:091.108,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -9,58
|Açılış
|: 1.108,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.709.402
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DOGUB
|10,92
|67.425.716
|% 9,20
|
|DYOBY
|31,80
|303.275.067
|% 8,90
|
|CEOEM
|23,80
|66.477.927
|% 8,68
|
|KLSYN
|3,42
|32.403.359
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.817.119
|% -10,00
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|36.831.132
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.703.291
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,70
|10.414.384.429
|% -6,09
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|ASELS
|59,30
|6.368.445.209
|% -8,98
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|YKBNK
|10,50
|3.090.608.121
|% -9,79
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7640
|18,7810
|% 0,21
|
|Euro
|19,8099
|19,8270
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,3156
|22,4275
|% -0,97
|
|Frank
|20,0363
|20,1570
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9786
|5,0036
|% 0,19
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-19,97
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|-10,60
|
|Cumhuriyet
|7.480
|7.593
|-51,00
|
|Tam
|7.520
|7.589
|-37,00
|
|Yarım
|3.642
|3.710
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.855
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,28
|78,28
|0,44
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -398, 62 kaybederek (% -6.66 ) 5, 590
-
17:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KLSYN, ULUFA
-
17:29XU100
Endeks 5, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 88 altında . İşlem hacmi 119, 775.00 milyon TL de
-
17:29SMRTG
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 71.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 155, 147 adet işlem
-
17:28KAREL
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 788 adet işlem