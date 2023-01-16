***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.01.2023 13:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-31794 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Onuncu Serbest (TL) Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102495
BIST
13:395.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 117,49
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.119
En Düşük
4.981
13:3918,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
13:3920,3566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
13:391.157,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.157,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler13:39
|SDTTR
|75,35
|344.370.632
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|39.175.364
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.796.080
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.567.099
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.408.196
|% 10,00
|
|ATSYH
|113,30
|1.886.688
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,04
|4.629.227
|% -7,85
|
|SNPAM
|15,57
|111.444
|% -6,65
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|ODAS
|8,84
|2.110.984.540
|% -4,33
|
|THYAO
|140,80
|4.946.902.202
|% 4,53
|
|KOZAL
|569,80
|3.130.782.794
|% 7,31
|
|ASELS
|57,50
|2.631.765.249
|% 4,07
|
|EREGL
|40,72
|2.320.323.192
|% 0,89
|
|TUPRS
|527,50
|2.312.150.269
|% 3,39
|
|ODAS
|8,84
|2.110.984.540
|% -4,33
|
|EKGYO
|8,00
|1.727.449.953
|% 1,52
|
|YKBNK
|9,49
|1.420.456.486
|% 3,04
|
|KRDMD
|18,89
|2.051.584.481
|% 1,18
|
|ISCTR
|11,07
|1.138.136.385
|% 2,50
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7847
|18,7908
|% 0,05
|
|Euro
|20,3464
|20,3566
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,8862
|23,0009
|% -0,11
|
|Frank
|20,2264
|20,3483
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9872
|5,0122
|% 0,04
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|7.797
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.833
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.817
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|-0,26
|