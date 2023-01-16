***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.01.2023 13:48
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-31376 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu'nun kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102496
BIST
14:085.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 146,75
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.132
En Düşük
4.981
14:0818,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:0820,3596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0087
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:081.158,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,98
|Açılış
|: 1.158,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:08
|SDTTR
|75,35
|345.294.121
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.853.841
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|39.978.602
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.084.517
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.785
|% 10,00
|
|ATSYH
|113,30
|2.584.688
|% -9,94
|
|ULAS
|10,00
|220.264
|% -7,24
|
|SNPAM
|15,57
|549.428
|% -6,65
|
|ZEDUR
|59,20
|453.438
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|THYAO
|143,80
|5.743.561.480
|% 6,76
|
|KOZAL
|568,30
|3.286.865.654
|% 7,02
|
|ASELS
|57,95
|2.785.665.629
|% 4,89
|
|EREGL
|40,90
|2.634.040.749
|% 1,34
|
|TUPRS
|532,70
|2.572.369.649
|% 4,41
|
|ODAS
|8,82
|2.279.407.582
|% -4,55
|
|EKGYO
|8,05
|1.847.862.842
|% 2,16
|
|YKBNK
|9,49
|1.491.194.295
|% 3,04
|
|KRDMD
|19,10
|2.411.565.073
|% 2,30
|
|ISCTR
|11,10
|1.172.540.215
|% 2,78
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7890
|18,7923
|% 0,05
|
|Euro
|20,3514
|20,3596
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,8867
|23,0015
|% -0,10
|
|Frank
|20,2116
|20,3334
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.158
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|7.799
|7.917
|-59,00
|
|Tam
|7.833
|7.889
|79,00
|
|Yarım
|3.817
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|-0,32
|