***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.01.2023 15:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2023 tarih ve E-12233903-305.04-31892 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102800
BIST
17:095.330
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 122,59
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.330
En Düşük
5.194
17:0918,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
17:0920,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0850
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4245
En Düşük
20,2241
17:091.156,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,95
|Açılış
|: 1.156,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler17:09
|PCILT
|32,78
|39.005.966
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.562.279
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.864.968
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|629.523.944
|% 9,98
|
|FLAP
|13,22
|112.216.531
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.519,20
|80.031.583
|% -7,37
|
|MSGYO
|7,03
|47.501.255
|% -5,38
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|PGSUS
|498,00
|1.191.709.713
|% 1,20
|
|ENJSA
|34,42
|1.098.155.894
|% 4,94
|
|ODAS
|8,85
|1.040.888.221
|% -1,34
|
|GESAN
|242,50
|629.523.944
|% 9,98
|
|HLGYO
|5,34
|513.622.233
|% 3,29
|
|PRDGS
|9,39
|238.694.241
|% 9,95
|
|TNZTP
|13,37
|333.712.869
|% -4,23
|
|FORMT
|1,94
|40.741.026
|% 0,00
|
|OYAKC
|21,90
|437.996.961
|% 7,99
|
|HUNER
|10,85
|221.473.218
|% 3,53
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7889
|18,7945
|% 0,05
|
|Euro
|20,4118
|20,4178
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,9566
|23,0717
|% 0,50
|
|Frank
|20,3307
|20,4532
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9888
|5,0138
|% 0,03
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-3,33
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|7.812
|7.930
|16,00
|
|Tam
|7.850
|7.904
|4,00
|
|Yarım
|3.825
|3.868
|2,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|1,35
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24PAMEL
Yüzde 7.23 oranında artışla 281.70 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 457 adet işlem
-
17:23KRDMD
Yüzde 6.60 oranında artışla 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 468, 181, 479 adet işlem
-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 123, 14 artarak (% 2.16 ) 5, 830
-
17:22XU100
Endeks 5, 325 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 25 üstünde . İşlem hacmi 104, 283.00 milyon TL de
-
17:22CONSE
Yüzde 6.44 oranında artışla 9.09 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 065, 985 adet işlem