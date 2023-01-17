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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

17.01.2023 15:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2023 tarih ve E-12233903-305.04-31892 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur. 
 TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102800


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Yarım 3.825 3.868 2,00  
Çeyrek 1.918 1.934 1,00  
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Gümüş Gr. 14,58 14,60 -0,12  
B. Petrol 85,81 85,81 1,35  
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