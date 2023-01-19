***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.01.2023 16:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2023 tarih ve E-12233903-305.04-31950 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103191
BIST
17:455.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 24,57
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
17:4518,8010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
17:4520,3332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0456
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
17:451.157,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.157,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.159,22
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler17:43
|SDTTR
|100,20
|181.638.115
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|115.846.014
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|20.318.345
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|2.725.920
|% 9,93
|
|VBTYZ
|63,70
|101.047.129
|% 9,92
|
|PRDGS
|9,29
|540.027.408
|% -9,98
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|GMTAS
|8,12
|84.232.721
|% -5,80
|
|KZBGY
|27,56
|362.233.302
|% -5,42
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|PGSUS
|528,20
|2.222.204.328
|% 2,36
|
|ODAS
|8,86
|919.231.229
|% -1,77
|
|ENJSA
|34,92
|823.352.178
|% 1,87
|
|AHGAZ
|92,00
|714.329.713
|% 2,45
|
|PRDGS
|9,29
|540.027.408
|% -9,98
|
|ODAS
|8,86
|919.231.229
|% -1,77
|
|PRDGS
|9,29
|540.027.408
|% -9,98
|
|IHLGM
|1,08
|34.668.230
|% -2,70
|
|FLAP
|15,60
|406.332.094
|% 7,29
|
|HLGYO
|5,14
|134.050.823
|% -1,15
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7959
|18,7993
|% 0,00
|
|Euro
|20,3178
|20,3253
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,1469
|23,2630
|% 0,10
|
|Frank
|20,4376
|20,5607
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9885
|5,0135
|% 0,01
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|12,31
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|7,72
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.856
|7.916
|37,00
|
|Yarım
|3.828
|3.874
|18,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.937
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|0,01
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,38
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58FENER
Yüzde 5.37 oranında artışla 64.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 668, 239 adet işlem
-
17:56ANHYT
Yüzde 6.28 oranında artışla 22.34 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 392, 058 adet işlem
-
17:55CEOEM
Yüzde 7.64 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 471, 292 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 92 artarak (% 0.88 ) 5, 943
-
17:54XU100
Endeks 5, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 100, 161.00 milyon TL de