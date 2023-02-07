***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.02.2023 12:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fonu 01/01/2023 - 31/01/2023 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110521
BIST
13:044.584
En Yüksek
|Değişim
|: -7,01%
|| -345,70
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.584
13:0418,8320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:0420,1977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0115
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:041.134,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.134,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:04
|KONYA
|2.964,50
|89.543.104
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|10.617.585
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|17.409.998
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|44.146.460
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|798.719.134
|% 9,97
|
|YEOTK
|54,00
|49.891.309
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|12.123.056
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.007.122
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|3.802.576
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|8.809.749
|% -10,00
|
|THYAO
|128,00
|2.129.673.389
|% -8,51
|
|KRDMD
|17,08
|1.788.247.460
|% -3,28
|
|ASELS
|52,95
|1.753.876.067
|% -9,95
|
|KOZAL
|506,90
|1.181.255.994
|% -3,17
|
|TUPRS
|528,70
|1.158.524.050
|% -8,67
|
|KRDMD
|17,08
|1.788.247.460
|% -3,28
|
|EKGYO
|6,75
|426.466.705
|% -7,15
|
|YKBNK
|8,26
|448.694.257
|% -6,98
|
|BUCIM
|6,06
|249.653.460
|% 8,60
|
|AKBNK
|15,11
|607.252.670
|% -6,73
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8287
|18,8317
|% 0,03
|
|Euro
|20,1906
|20,1962
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5281
|22,6411
|% -0,16
|
|Frank
|20,2821
|20,4043
|% 0,40
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,02
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,68
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,26
|
|Cumhuriyet
|7.667
|7.783
|6,00
|
|Tam
|7.706
|7.756
|-32,00
|
|Yarım
|3.765
|3.795
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.898
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,04
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|1,87
|