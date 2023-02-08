***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7.fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fonun birim pay değerinin hesaplanmaması ve katılma payı alım satımının durdurulması uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, söz konusu fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.Bilginize sunarız.Saygılarımızla,TEB Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111663BIST