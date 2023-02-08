***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7.fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fonun birim pay değerinin hesaplanmaması ve katılma payı alım satımının durdurulması uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, söz konusu fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.Bilginize sunarız.Saygılarımızla,TEB Portföy Yönetimi A.Ş.FON KODUFON UNVANITAOTEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel FonTE3TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken FonTYHTEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TPPTEB Portföy Pusula Serbest FonuTPCTEB Portföy Birinci Fon Sepeti FonuTNITEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel FonIDYTEB Portföy İkinci Değişken FonYZHTEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)TE4TEB Portföy Birinci Değişken FonTJFTEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti FonuTJITEB Portföy İkinci Fon Sepeti FonuMTXTEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken FonGMCTEB Portföy Gümüş Fon Sepeti FonuTGXTEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken FonTTZTEB Portföy Ege Serbest Özel FonTBETEB Portföy Sağlık ve Biyocü Fon Sepeti Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111676BIST