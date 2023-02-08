***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.02.2023 21:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurul Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğ'inin 14. maddesinin 7.fıkrası hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fonun birim pay değerinin hesaplanmaması ve katılma payı alım satımının durdurulması uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, söz konusu fonun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.
Bilginize sunarız.
Saygılarımızla,
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
FON KODU
FON UNVANI
TAO
TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon
TE3
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
TYH
TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TPP
TEB Portföy Pusula Serbest Fonu
TPC
TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
TNI
TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon
IDY
TEB Portföy İkinci Değişken Fon
YZH
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
TE4
TEB Portföy Birinci Değişken Fon
TJF
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
TJI
TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
MTX
TEB Portföy Metaverse ve Dijital Teknolojiler Değişken Fon
GMC
TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
TGX
TEB Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon
TTZ
TEB Portföy Ege Serbest Özel Fon
TBE
TEB Portföy Sağlık ve Biyocü Fon Sepeti Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111676
BIST