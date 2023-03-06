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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

06.03.2023 13:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-34095 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120359


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