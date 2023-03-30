***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2023 14:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-35308 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129730
BIST
16:314.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,94
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:3119,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0506
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:3121,0071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2486
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:311.212,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,40
|Açılış
|: 1.212,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:31
|EKSUN
|78,65
|9.285.655
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.441.261
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|SDTTR
|134,30
|608.049.035
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.688.544
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|311.609.968
|% -10,00
|
|PAMEL
|232,00
|98.126.988
|% -8,91
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,83
|24.283.914
|% -5,31
|
|KRSTL
|9,34
|66.409.334
|% -5,08
|
|AKFYE
|19,48
|4.872.884.958
|% -4,23
|
|ISCTR
|13,81
|2.662.158.619
|% 2,22
|
|ASTOR
|53,90
|2.481.010.778
|% 0,09
|
|EREGL
|36,28
|2.043.415.220
|% -0,11
|
|THYAO
|123,70
|2.034.502.435
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,48
|4.872.884.958
|% -4,23
|
|ISCTR
|13,81
|2.662.158.619
|% 2,22
|
|SKBNK
|2,37
|342.708.639
|% 7,73
|
|YKBNK
|10,12
|1.461.376.708
|% 0,50
|
|EKGYO
|6,53
|711.339.544
|% 0,77
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1665
|19,1707
|% 0,26
|
|Euro
|20,9788
|21,0071
|% 1,20
|
|Sterlin
|23,6517
|23,7703
|% 0,66
|
|Frank
|20,9084
|21,0344
|% 0,75
|
|Riyal
|5,0901
|5,1157
|% 0,20
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,33
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,42
|
|Cumhuriyet
|8.162
|8.286
|5,00
|
|Tam
|8.182
|8.266
|-10,00
|
|Yarım
|4.011
|4.045
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.022
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,61
|0,25
|
|B. Petrol
|78,15
|78,15
|0,56
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 39 kaybederek (% -0.06 ) 5, 456
-
16:46XU100
Endeks 4, 955 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 38, 041.00 milyon TL de
-
16:46KRGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 355 adet işlem
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem