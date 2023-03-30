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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.03.2023 14:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2023 tarih ve E-12233903-305.04-35308 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur. 
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129730


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Yarım 4.011 4.045 -5,00  
Çeyrek 2.005 2.022 -3,00  
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Gümüş Gr. 14,60 14,61 0,25  
B. Petrol 78,15 78,15 0,56  
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