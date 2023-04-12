***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarTEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2023-2027 yılları için kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL'e çıkarılmış ve konuyla ilgi olarak Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi tadil ve tescil edilerek 11.04.2023 tarih ve 10809/1424 sayılı TTSG'de ilan edimiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136716BIST