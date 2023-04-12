***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.04.2023 11:25
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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12.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2023-2027 yılları için kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL'e çıkarılmış ve konuyla ilgi olarak Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi tadil ve tescil edilerek 11.04.2023 tarih ve 10809/1424 sayılı TTSG'de ilan edimiştir.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136716
BIST
14:365.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 43,99
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3619,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0327
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3621,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0741
|Açılış
|: 21,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:361.248,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.248,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:36
|BURVA
|33,66
|20.126.726
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.565.576
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.729.388
|% 9,99
|
|HEDEF
|22,04
|59.676.330
|% -6,77
|
|ONCSM
|112,90
|122.892.528
|% -5,92
|
|AVHOL
|16,19
|45.769.212
|% -4,76
|
|GESAN
|80,75
|1.065.314.451
|% -4,44
|
|YYAPI
|2,97
|110.926.263
|% -3,57
|
|THYAO
|135,20
|3.147.670.604
|% 1,65
|
|ASELS
|54,90
|1.725.523.559
|% 2,62
|
|KOZAL
|22,50
|1.559.505.198
|% 0,81
|
|EREGL
|36,38
|1.511.804.811
|% 0,50
|
|SISE
|44,66
|1.250.942.856
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,55
|681.811.516
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,13
|878.606.334
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,27
|1.107.907.449
|% 0,99
|
|SKBNK
|2,59
|205.702.139
|% 1,17
|
|KOZAL
|22,50
|1.559.505.198
|% 0,81
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3127
|19,3171
|% 0,17
|
|Euro
|21,0948
|21,1013
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,8864
|24,0062
|% -0,08
|
|Frank
|21,3311
|21,4596
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1333
|5,1590
|% 0,09
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,68
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,61
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.571
|8.628
|11,00
|
|Yarım
|4.186
|4.222
|5,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.111
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,07
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,00
|
Seans Raporu
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