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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

04.05.2023 16:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36818 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur. 
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146819


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Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.517 4.614 -1,00  
Çeyrek 2.258 2.300 -15,00  
Gümüş.Ons 25,70 25,72 0,12  
Gümüş Gr. 16,07 16,09 0,07  
B. Petrol 72,31 72,31 -0,02  
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