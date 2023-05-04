***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.05.2023 16:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2023 tarih ve E-12233903-305.04-36818 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146819
BIST
17:054.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,86
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
17:0519,4872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
17:0521,4742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0586
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4499
17:051.281,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.281,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KGYO
|42,24
|12.028.642
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|ASTOR
|45,20
|1.545.506.111
|% 9,98
|
|ULUUN
|24,04
|63.587.044
|% 9,97
|
|BRSAN
|111,40
|257.416.964
|% 9,97
|
|SAMAT
|21,10
|51.090.402
|% -9,98
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|PAMEL
|169,60
|38.403.836
|% -5,78
|
|ULAS
|15,15
|7.080.025
|% -5,78
|
|BRISA
|41,22
|57.924.078
|% -4,45
|
|EUPWR
|78,85
|3.529.082.259
|% 0,51
|
|THYAO
|128,70
|3.355.387.169
|% -0,39
|
|KOZAL
|16,73
|2.943.720.672
|% 2,26
|
|EREGL
|31,14
|1.952.928.522
|% -0,51
|
|TUPRS
|67,45
|1.725.660.774
|% -2,25
|
|KOZAL
|16,73
|2.943.720.672
|% 2,26
|
|EKGYO
|5,50
|711.483.658
|% -0,54
|
|ISCTR
|10,61
|1.094.367.801
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,34
|640.136.366
|% -0,64
|
|EREGL
|31,14
|1.952.928.522
|% -0,51
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4820
|19,4872
|% 0,10
|
|Euro
|21,4576
|21,4742
|% -0,27
|
|Sterlin
|24,4253
|24,5478
|% 0,22
|
|Frank
|21,8786
|22,0104
|% -0,12
|
|Riyal
|5,1805
|5,2065
|% 0,15
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|6,56
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|4,68
|
|Cumhuriyet
|9.182
|9.321
|94,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.517
|4.614
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.258
|2.300
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|16,07
|16,09
|0,07
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-0,02
|