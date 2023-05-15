***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye ArtırımıKurul'un 15.05.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-37330 sayılı yazısıyla TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu olumlu karşılanmıştır. Sermaye artırımı sonrası oluşacak ortaklık yapısını gösterir tablo ekte bilginize sunulmuştur.Saygılarımızla,TEB Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151275BIST