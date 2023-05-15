***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.05.2023 12:42
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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15.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımı
Kurul'un 15.05.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-37330 sayılı yazısıyla TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusu olumlu karşılanmıştır. Sermaye artırımı sonrası oluşacak ortaklık yapısını gösterir tablo ekte bilginize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151275
BIST
14:104.674
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -121,49
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
14:1019,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1207
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6847
En Düşük
19,3896
14:1021,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2143
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
14:101.272,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.272,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:10
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.961.033
|% 9,98
|
|TMSN
|43,02
|37.595.789
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.196.341
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.378.857.477
|% -9,98
|
|CCOLA
|256,40
|199.492.951
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|148.798.645
|% -9,97
|
|GARAN
|29,80
|1.952.133.516
|% -9,97
|
|THYAO
|135,10
|4.563.931.823
|% 1,89
|
|EREGL
|31,40
|2.146.623.467
|% 1,95
|
|GARAN
|29,80
|1.952.133.516
|% -9,97
|
|ASELS
|43,48
|1.653.373.388
|% 5,38
|
|SAHOL
|38,92
|1.621.884.363
|% -8,03
|
|EKGYO
|6,30
|1.375.575.688
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,23
|1.433.662.959
|% 5,73
|
|KOZAL
|18,10
|1.489.108.745
|% 7,23
|
|DOHOL
|7,99
|656.127.026
|% -9,72
|
|EREGL
|31,40
|2.146.623.467
|% 1,95
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6490
|19,6847
|% 0,62
|
|Euro
|21,3910
|21,4548
|% 1,01
|
|Sterlin
|24,5071
|24,6300
|% 0,96
|
|Frank
|21,8437
|21,9752
|% 0,63
|
|Riyal
|5,2253
|5,2515
|% 0,46
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,35
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,19
|
|Cumhuriyet
|9.313
|9.454
|-649,00
|
|Tam
|9.240
|9.516
|-513,62
|
|Yarım
|4.568
|4.664
|-200,00
|
|Çeyrek
|2.277
|2.332
|-93,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,15
|15,17
|0,08
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,17
|