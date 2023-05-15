***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.05.2023 14:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.2023 tarih ve E-12233903-305.04-37034 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151297
BIST
17:554.499
En Yüksek
|Değişim
|: -6,19%
|| -296,82
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:5519,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1097
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6821
En Düşük
19,3896
17:5521,4196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1791
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:551.273,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,15
|Açılış
|: 1.273,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:55
|FLAP
|5,83
|8.056.713
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.467.499
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.860.362
|% 9,97
|
|BEYAZ
|12,57
|14.881.767
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.827.690
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|115.931.983
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.417.173
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|272.557.040
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.053.376.662
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|6.972.422.708
|% -6,18
|
|SAHOL
|38,10
|2.803.619.680
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,19
|2.612.239.390
|% -1,04
|
|KOZAL
|17,21
|2.302.741.510
|% 1,95
|
|EKGYO
|5,94
|2.289.883.848
|% 3,30
|
|EKGYO
|5,94
|2.289.883.848
|% 3,30
|
|KOZAL
|17,21
|2.302.741.510
|% 1,95
|
|SNGYO
|2,17
|177.291.958
|% 1,88
|
|ODAS
|4,82
|338.754.467
|% -4,55
|
|TTKOM
|13,18
|779.611.909
|% -4,63
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6696
|19,6737
|% 0,56
|
|Euro
|21,3926
|21,4196
|% 0,84
|
|Sterlin
|24,5250
|24,6480
|% 1,03
|
|Frank
|21,8764
|22,0082
|% 0,78
|
|Riyal
|5,2283
|5,2545
|% 0,52
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|9,03
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.498
|4.667
|-197,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.334
|-91,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,19
|0,10
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,36
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem