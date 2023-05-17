***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.05.2023 17:49
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.05.2023 tarih ve E-12233903-305.04-37501 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152081
BIST
18:054.662
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 71,97
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
18:0519,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0413
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
18:0521,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3725
18:051.258,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,23
|Açılış
|: 1.258,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.254,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|5,83
|73.223.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|19.088.991
|% 9,99
|
|KGYO
|45,42
|39.923.086
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|35.020.261
|% 9,98
|
|GEREL
|19,08
|82.379.393
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,03
|122.703.525
|% -8,24
|
|GSRAY
|8,88
|439.046.495
|% -4,41
|
|BRKO
|4,12
|809.237
|% -4,19
|
|BEYAZ
|13,26
|102.675.512
|% -4,05
|
|EGPRO
|71,15
|81.256.654
|% -3,46
|
|THYAO
|137,10
|6.519.318.104
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|KCHOL
|81,10
|3.752.047.105
|% 1,50
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|ISCTR
|11,18
|4.386.302.595
|% -1,32
|
|YKBNK
|9,36
|2.930.398.393
|% -1,27
|
|EKGYO
|6,41
|1.457.139.702
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,58
|3.130.053.681
|% -1,20
|
|KOZAL
|19,45
|2.705.588.922
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7567
|19,7608
|% 0,22
|
|Euro
|21,4251
|21,4399
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,5847
|24,7080
|% 0,15
|
|Frank
|21,8900
|22,0218
|% -0,12
|
|Riyal
|5,2519
|5,2782
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|-8,66
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.259
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.453
|4.582
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.284
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,50
|76,50
|1,59
|