***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.06.2023 16:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2023 tarih ve E-12233903-305.04-38065 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Fonu'na bağlı TEB Portföy Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156079
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,2507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2940
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,9520
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,4948
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.338,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 25,15
|Açılış
|: 1.337,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|42,90
|78.337.178
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|77.968.720
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.871.645
|% 10,00
|
|SASA
|63,80
|3.065.816.869
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,42
|1.015.083
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.111.299
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.527.970
|% -9,96
|
|KSTUR
|283,50
|181.575
|% -5,22
|
|UZERB
|175,00
|1.011.467
|% -4,63
|
|PAMEL
|174,40
|273.098.498
|% -4,18
|
|THYAO
|164,40
|12.761.205.845
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.387.148.505
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.255.646
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|GARAN
|29,48
|4.054.624.760
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.273.844.046
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.255.646
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.159.972.744
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.054.624.760
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2442
|21,2507
|% 1,40
|
|Euro
|22,8598
|22,9520
|% 2,20
|
|Sterlin
|26,2998
|26,4316
|% 1,14
|
|Frank
|23,3579
|23,4986
|% 1,69
|
|Riyal
|5,6486
|5,6769
|% 1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|8,95
|
|Altın Gr.
|1.338
|1.338
|24,65
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.405
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.264
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,10
|0,16
|
|B. Petrol
|77,23
|77,23
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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17:58
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
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17:58
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