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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.06.2023 17:00
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 30.000.000TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi 07.06.2023 tarihinde tescil ve TTSG'de ilan olmuştur. 
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNİN
8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ
 SERMAYE VE PAYLAR
 M
ADDE 8-
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL.50.000.000,- (Ellimilyon Türk Lirası) olup, her biri Kr.1.- (Bir Kuruş) itibari değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.
 
Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.
 
Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş
TL.30.000.000,- (Otuzmilyon Türk Lirası)
'dır.
Şirket'in sermayesi Kr.1.- (Bir Kuruş) itibari değerde
3.000.000.000 (Üçmilyar)
adet paya ayrılmıştır.
 
Önceki
sermayeyi teşkil eden TL.10.000.000,- (Onmilyon Türk Lirası)'nın TL.4.401.917,- (Dörtmilyondörtyüzbirbindokuzyüzonyedi Türk Lirası)
muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olup, TL.2.458.293,- (İkimilyondörtyüzellisekizbinikiyüzdoksanüç Türk Lirası) Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesabından ve TL.3.139.790,- (Üçmilyonyüzotuzdokuzbinyediyüzdoksan Türk Lirası) Yasal Yedekler hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.
 
Bu defa, artırılan sermayeyi teşkil eden TL.20.000.000,- (Yirmimilyon Türk Lirası)'nın tamamı Geçmiş Yıl Karı hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.
 
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.
 
Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
 
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
 
Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.
Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.
Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.
 
Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157322


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Yarım 4.835 4.922 53,00  
Çeyrek 2.410 2.457 23,00  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 0,83  
Gümüş Gr. 18,19 18,21 0,67  
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