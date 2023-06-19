***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.06.2023 16:30
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2023 tarih ve E-12233903-305.04-38796 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159901
BIST
17:125.357
En Düşük
|Değişim
|: -2,16%
|| -118,40
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.336
En Yüksek
5.485
17:1223,6055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0088
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
17:1225,7757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0631
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
17:121.480,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,47
|Açılış
|: 1.481,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DOBUR
|41,58
|17.824.191
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.512.760
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|25.347.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|52.095.222
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|31.981.072
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|54.867.487
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.643.160
|% -9,99
|
|ISBTR
|48.601,00
|1.135.419
|% -9,82
|
|KRVGD
|17,02
|41.812.948
|% -6,99
|
|KRGYO
|18,18
|38.721.106
|% -6,96
|
|THYAO
|176,50
|5.699.210.962
|% -2,32
|
|AKBNK
|19,01
|3.570.058.741
|% 0,64
|
|ASTOR
|56,00
|3.065.245.612
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,56
|2.910.600.113
|% -1,88
|
|ISCTR
|13,30
|2.159.853.935
|% -0,89
|
|YKBNK
|12,56
|2.910.600.113
|% -1,88
|
|AKBNK
|19,01
|3.570.058.741
|% 0,64
|
|ISCTR
|13,30
|2.159.853.935
|% -0,89
|
|ODAS
|6,77
|882.286.988
|% 3,83
|
|ZOREN
|2,92
|375.611.489
|% -0,68
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6013
|23,6069
|% -0,03
|
|Euro
|25,7682
|25,7796
|% -0,23
|
|Sterlin
|30,1143
|30,2654
|% -0,22
|
|Frank
|26,2218
|26,3797
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2795
|6,3110
|% 0,02
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,61
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.671
|9.930
|-109,64
|
|Yarım
|4.735
|4.827
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.413
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,18
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|0,11
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26RYSAS
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 41.82 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 384 adet işlem
-
17:25KRVGD
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 17.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 518 adet işlem
-
17:24KRGYO
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 923 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -100, 94 kaybederek (% -2.04 ) 4, 839
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, AVHOL, MACKO, PASEU, INGRM, YAPRK, KONKA, FORTE, BURCE, EMNIS