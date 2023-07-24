***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.07.2023 15:35
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve E-12233903-305.04-39808 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174556
BIST
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18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 7,36
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0222
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
18:0529,8736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0876
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8318
18:051.698,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,89
|Açılış
|: 1.698,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9422
|26,9521
|% -0,06
|
|Euro
|29,8513
|29,8795
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,4655
|34,6384
|% -0,27
|
|Frank
|30,9882
|31,1749
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1631
|7,1990
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|-2,59
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.063
|11.189
|-120,00
|
|Yarım
|5.531
|5.620
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.810
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|21,17
|21,19
|-0,16
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,20
|