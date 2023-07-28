***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.07.2023 17:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2023 tarih ve E-12233903-305.04-40206 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176495
BIST
'
18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0457
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1568
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.699,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 15,07
|Açılış
|: 1.699,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.700,06
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|238,80
|510.698.561
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|971.974.920
|% 9,99
|
|ATAKP
|47,78
|13.336.784
|% 9,99
|
|KLSER
|30,24
|11.958.227
|% 9,96
|
|ONCSM
|152,50
|376.908.941
|% 9,95
|
|ISSEN
|16,07
|266.748.294
|% -5,14
|
|FORTE
|70,20
|186.235.230
|% -4,81
|
|MIATK
|187,70
|1.158.574.796
|% -4,23
|
|PNLSN
|53,50
|82.192.816
|% -3,60
|
|IZINV
|34,94
|18.966.158
|% -2,94
|
|ASTOR
|101,40
|5.688.963.783
|% 0,10
|
|EUPWR
|176,30
|1.935.113.365
|% -0,96
|
|KAYSE
|30,48
|1.719.334.089
|% 3,81
|
|SMRTG
|58,85
|1.295.339.024
|% -2,89
|
|BIENY
|61,55
|1.192.827.369
|% -1,44
|
|KAYSE
|30,48
|1.719.334.089
|% 3,81
|
|ASTOR
|101,40
|5.688.963.783
|% 0,10
|
|AKFYE
|14,10
|577.644.653
|% 0,64
|
|EUREN
|14,05
|558.996.568
|% 2,93
|
|MOBTL
|3,96
|139.744.497
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9318
|26,9618
|% 0,22
|
|Euro
|29,7009
|29,7081
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,5591
|34,7325
|% 0,57
|
|Frank
|30,9343
|31,1206
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1625
|7,1984
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|15,71
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.698
|13,40
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.076
|11.163
|20,00
|
|Yarım
|5.530
|5.607
|10,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|21,03
|21,05
|0,14
|
|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem