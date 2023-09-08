***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 15:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2023 yılına ait Aracı Kurum komisyon bilgileri ektedir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193129
BIST
'
17:198.341
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,18
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1926,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0503
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1928,8153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1018
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:191.664,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.664,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TMSN
|111,10
|489.051.602
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.298.457
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.513.186.359
|% -9,96
|
|BRYAT
|2.335,90
|452.360.539
|% -7,66
|
|ENERY
|208,40
|6.809.155.935
|% 0,92
|
|THYAO
|245,30
|5.652.224.374
|% 0,29
|
|KOZAL
|31,00
|4.771.239.053
|% 2,11
|
|ASELS
|43,34
|4.748.015.784
|% 3,19
|
|ISCTR
|24,84
|4.509.971.899
|% 1,14
|
|ZOREN
|5,10
|2.431.988.253
|% 4,94
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.736.718
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,51
|2.522.043.117
|% -0,94
|
|GSDHO
|4,88
|1.237.873.770
|% 3,39
|
|YKBNK
|17,32
|3.212.453.284
|% 0,46
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8459
|26,8532
|% 0,19
|
|Euro
|28,8179
|28,8366
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,4906
|33,6586
|% 0,46
|
|Frank
|30,0493
|30,2303
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,14
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|9,88
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.062
|11.174
|65,00
|
|Yarım
|5.548
|5.608
|32,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,12
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|0,44
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32XU100
Endeks 8, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 115, 507.00 milyon TL de
-
17:32OZRDN
Yüzde 4.43 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 195, 057 adet işlem
-
17:31PRKME
Yüzde 6.25 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 211, 893 adet işlem
-
17:30IDEAS
Yüzde 8.03 oranında artışla 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 930 adet işlem
-
17:29FZLGY
Yüzde 9.75 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 826, 550 adet işlem