***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.09.2023 15:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağustos 2023 yılına ait Aracı Kurum komisyon bilgileri ektedir.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193132
BIST
'
17:208.339
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,59
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:2026,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0491
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:2028,8212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1077
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:201.664,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.664,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:18
|GRSEL
|55,00
|157.272.641
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.787.586
|% 10,00
|
|TMSN
|111,10
|489.134.260
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.382.611
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.516.074.274
|% -9,96
|
|BRSAN
|709,90
|2.138.098.850
|% -8,03
|
|ENERY
|207,50
|6.911.144.063
|% 0,48
|
|THYAO
|245,10
|5.691.905.122
|% 0,20
|
|KOZAL
|31,00
|4.861.734.362
|% 2,11
|
|ASELS
|43,38
|4.802.282.657
|% 3,29
|
|ISCTR
|24,74
|4.546.180.811
|% 0,73
|
|ZOREN
|5,13
|2.599.780.698
|% 5,56
|
|SKBNK
|5,52
|1.488.797.866
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,50
|2.575.829.947
|% -1,04
|
|GSDHO
|4,87
|1.241.005.485
|% 3,18
|
|YKBNK
|17,27
|3.250.252.744
|% 0,17
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8456
|26,8509
|% 0,18
|
|Euro
|28,8062
|28,8199
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,4792
|33,6471
|% 0,43
|
|Frank
|30,0361
|30,2170
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1371
|7,1729
|% 0,15
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,01
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.060
|11.156
|47,00
|
|Yarım
|5.547
|5.599
|23,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,87
|0,06
|
|B. Petrol
|90,19
|90,19
|0,27
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:32XU100
Endeks 8, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 115, 507.00 milyon TL de
-
17:32OZRDN
Yüzde 4.43 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 195, 057 adet işlem
-
17:31PRKME
Yüzde 6.25 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 211, 893 adet işlem
-
17:30IDEAS
Yüzde 8.03 oranında artışla 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 930 adet işlem
-
17:29FZLGY
Yüzde 9.75 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 826, 550 adet işlem